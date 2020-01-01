أخبار الأهلي اليوم | عرض عسيري القياسي والصراع على تمبكتي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ...

عرض قياسي من الأهلي لعسيري للتجديد

ستقدم إدارة الأهلي عرضًا كبيرًا للاعبها عبد الفتاح عسيري من أجل إقناعه بتمديد عقده مع قلعة الكؤوس لسنوات أخرى، وذلك وفق تأكيدات صحيفة "الرياضية".(طالع التفاصيل)

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Call of Duty: Warzone | دجانيني يفجر مفاجأة بالتفوق على كاريو والشهري

تمكّن لاعب الأهلي السعودي "دجانيني تافاريس" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية ماكتافيش، وذلك بعد أن تفوق على اثنين من أبرز نجوم الدوري السعودي أندريه كاريو ويحيى الشهري.(طالع التفاصيل)

الهلال والأهلي والاتحاد يريدون تمبكتي.. واللاعب يختار وجهته

دخل الهلال على خط المهتمين بالحصول على خدمات حسان تمبكتي، لاعب الشباب المُعار للوحدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد قطبا جدة، الأهلي والاتحاد، من أكثر الأندية الطامحة في الحصول على خدمات تمبكتي بعد مستواه المميز رفقة الوحدة هذا الموسم.(طالع التفاصيل)

الأهلي يقدم تقريراً مفصلاً بخصوص مصابيه

أوضحت تقارير صحفية سعودية تقديم الجهاز الطبي الخاص بنادي الأهلي تقريراً مفصلاً عن أحوال لاعبيه المصابين والتجهيزات الخاصة لهم في الفترة الماضية والمقبلة.(طالع التفاصيل)