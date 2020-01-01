أخبار الأهلي اليوم | موعد عودة المحترفين وحقيقة توقيع عسيري للهلال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 28 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 28 مايو 2020 ...

الأهلي يحدد موعد عودة لاعبيه المحترفين

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الأهلي أبلغت جميع اللاعبين المحترفين الذين غادروا المملكة، بضرورة العودة في موعد أقصاه منتصف يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة أن تقديم موعد عودة المحترفين يأتي لرغبة مسؤولي الراقي في تنفيذ برنامجي إعدادي حدده الجهاز الفني.

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عقوبات منتظرة .. تحذيرات من المفاوضات مع عبد الفتاح عسيري

بعد أنباء اقترابه من الهلال، حذر أحمد الأمير؛ الخبير القانوني، الأندية السعودية من الدخول في أي مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبات على أي نادٍ يفعل. ( طالع التفاصيل )

حقيقة توقيع عسيري للهلال

نفى مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، في تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية"، توقيع عبد الفتاح عسيري؛ لاعب الفريق، لنادي الهلال، مؤكدًا أن كل ما يثار حول هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر للصحيفة أنه لا يحق لأي نادٍ التوقيع مع اللاعب، لعدم دخوله الفترة الحرة بعد.

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