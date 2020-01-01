أخبار الأهلي اليوم | عرض رسمي للاعب فرنسي وانتظار مسحات "كورونا"

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 ...

خاص جول | الأهلي السعودي يُرسل عرضًا للتعاقد مع الفرنسي داميان لو تاليك

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" عن اللاعب الجديد الذي يستهدفه النادي الأهلي السعودي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المُقبلة.

وبحسب مصادرنا فأن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي داميان لو تاليك، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي.(طالع التفاصيل)

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سلمان المؤشر يتبع طريق حسين عبدالغني مع الأهلي

أكدت تقارير صحفية مُقربة من النادي الأهلي، توصل الإدارة إلى اتفاق مع اللاعب سلمان المؤشر من أجل تمديد تعاقده مع الفريق للفترة المُقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن المؤشر وافق على تمديد تعاقده إلى نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقده مع الفريق بشكل رسمي بعد أيام.(طالع التفاصيل)

الأهلي يعود للتدريبات وبديل إدواردو المحتمل .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 24 يونيو

الأهلي السعودي يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ببعض اللاعبين المميزين.(طالع التفاصيل)

الأهلي يترقب نتائج فحص كورونا

يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي نتائج مسحات لاعبو الفريق للإطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" أن أصحاب القرار في الأهلي يتجهون إلى تغيير مقر المعسكر ويفضلون بين مدينتي أبها أو الباحة.