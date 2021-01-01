أخبار الأهلي اليوم | حقيقة التفاوض مع لاعب الإسماعيلي .. والفريق يصل إلى السودان

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 31 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 31 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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الأهلي يعلن انتهاء أزمة كهربا بعد اعتذاره لموسيماني

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن اعتذار محمود كهربا لاعب الفريق، للمدرب بيتسو موسيماني على ما حدث منه الفترة الماضية.

كهربا سبق أن تعرض لعقوبة بالإيقاف وعدم المشاركة في المباريات لمدة شهر، بالإضافة لغرامة وصلت قيمتها إلى 200 ألف جنيه مصري. " اقرأ التفاصيل "

حقيقة تفاوض الأهلي مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، حقيق تفاوض النادي الأهلي مع اللاعب، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادر شوقي أكد خلال تصريحات صحفية، على أن عبد الرحمن مجدي لم ولن يتفاوض مع الأهلي أو مع أي فريق آخر حاليًا، ويصب تركيزه كاملًا على التواجد والمشاركة مع النادي الإسماعيلي، من أجل الخروج من أزمته الحالية.

لاعب تونس السابق: شائعة التفاوض مع الهوني هدفها هدم الترجي

أكد سمير السليمي لاعب منتخب تونس السابق، على أن الحديث عن اهتمام الأهلي المصري بالتعاقد مع الليبي حمدو الهوني لاعب الترجي التونسي، هدفه زعزعة استقرار الأخير، بعد الفوز على الزمالك والتأكيد على قوة الفريق.

السليمي قال خلال تصريحات إذاعية: "هذه حرب إعلامية موجهة ضد الترجي الذي أثبت قدرته على كل المستويات، والترجي أكد على أنه قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

الأهلي يصل السودان تمهيدًا لمواجهة المريخ

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى السودان، من أجل مواجهة فريق المريخ، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووجد الأهلي فور وصوله إلى السودان استقبال حافل من جنب الجماهير، كما حضر السفير في استقبال البعثة في مطار الخرطوم.