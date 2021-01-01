أخبار الأهلي اليوم | مؤمنة بلا أخطاء مالية .. وتهديد قوي من الفتح

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 13 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 13 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الفتح يهدد الأهلي بسبب المجحد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الفتح قام بتهديد الأهلي، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة في صفقة محمد مجحد.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن نادي الفتح هدد الأهلي بتقديم شكوى رسمية، بسبب المستحقات المالية المتأخرة، من صفقة محمد المجحد، والتي تصل إلى 6 ملايين ريال.

عبد الإله مؤمنة لن يرحل إلا بإرادته

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، لا يوجد عليها أي أخطاء أو ملاحظات مالية، وبالتالي لن ترحل الإدارة إلا بموافقتها.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أنه بالرغم من مطالبات أعضاء الشرف والجماهير باستقالة إدارة الأهلي، لن ترحل الإدارة إلا في حالة قررت هذا بإرادتها.

موسى المحياني: الجمعية العمومية أول خطوة لعودة الأهلي

يرى موسى المحياني، نجم الأهلي السابق، أن الجمعية العمومية التي تم إقرارها والدعوة لها بالنادي الأهلي، ستكون بداية لتصحيح الوضع داخل النادي.

وأشار المحياني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه لم يتم دعوته لأنه ليس عضوًا في الجمعية العمومية للنادي، متمنيًا التوفيق للنادي.

الأهلي يجهز حسين المقهوي لمواجهة الفتح

يدرس الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، تجهيز حسين المقهوي لاعب وسط الفريق، من أجل مشاركته في مباراة الفتح، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جاء ذلك بعدما غاب المقهوي عن المشاركة مع الأهلي الفترة الماضية، حيث لم يشارك إلا في مباراة النصر الأخيرة لمدة 17 دقيقة فقط.