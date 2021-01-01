أخبار الأهلي اليوم | تصريحات يكذبها التاريخ ومساهمات الثنائي لمنع العقوبة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

"الأهلي يحتاج لكبير .. الجميع هواة وخائفون من اتخاذ القرارات"

يرى طارق كيال؛ المشرف العام السابق على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، أن الإدارة واللاعبين هما من يتحملان مسؤولية ما يحدث بالنادي، مؤكدًا أن المدرب ليس المشكلة الرئيسية. ( طالع التفاصيل )

فيديو | "توقيع على بياض" .. السر وراء غضب السومة والعويس على إدارة مؤمنة

كشف طارق كيال؛ المشرف العام السابق على الكرة بالأهلي السعودي، سر هجوم ثنائي الفريق محمد العويس وعمر السومة، على إدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة، مؤكدًا أنهما تفاجأ من تصرف المجلس رغم موقفهما. ( طالع التفاصيل )

للمتفائلين من جمهور الأهلي في آسيا .. إليكم تلك الحقيقة الصادمة!

"نستطيع التفرقة بين البطولات، نحن لاعبون دوليون، سنفصل بين الدوري المحلي والبطولة القارية، وبآسيا سيتغير كل شيء" تصريحات صدرت من محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، لطمأنة جماهير ناديه على مستقبل الفريق في دوري أبطال آسيا، بعدما مرت المباراة الثامنة للراقي دون أي انتصار، وتلقى الفريق الهزيمة السادسة له على التوالي في الدوري المحلي.

وضع مزرٍ يمر به الراقي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن قبله وداع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 على يد العين، والآن ليس أمامه أي شيء لتعديل وضعه سوى دوري الأبطال، لكن هل حقًا الفريق قادر على الفصل بين البطولة المحلية والقارية؟، التاريخ وحده من يجيب. ( طالع التفاصيل )

ما بين رد الاعتبار وإنقاذ الموسم .. "هدف" آسيوي واضح للأندية السعودية

لا صوت يعلو فوق صوت دوري أبطال آسيا ابتداءً من الغد، مع انطلاق دور المجموعات بالبطولة الكبرى في القارة الصفراء، بمشاركة أندية لها قيمتها تتنافس على الذهب من أجل الوصول للعالمية. ( طالع التفاصيل )