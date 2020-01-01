أخبار الأهلي اليوم | صراع على ريان .. ومد فترة القيد الصيفي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 10 نوفمبر 2020.

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رسميًا .. نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة

أكد أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، سيقام على استاد القاهرة الدولي، معربًا عن سعادته كون النهائي مصري خالص.

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النهائي الإفريقي من المقرر أن يقام في 27 من نوفمبر الجاري، وسيجمع بين الأهلي والزمالك، بعدما أطاح كل منهما بالوداد والرجاء المغربيين على الترتيب. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة المصري يمد فترة القيد الصيفي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة المصري قد مد القيد المحلي لأندية الدوري المصري الممتاز حتى 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 19.

ووفقًا لما نشره موقع "يلا كورة" المصري، أن مد القيد جاء من أجل التوافق مع مواعيد القيد الإفريقي ومراعاة الأندية المشاركة في المسابقات القارية.

4 أندية تسعى لخطف أحمد ريان

كشفت تقارير صحفية، أن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي الشاب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة لضمه في الصيف الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي تلقى عروضًا من أجل استعارة ريان من أندية المقاولون العرب والاتحاد السكندري وسموحة والإسماعيلي ولكن لم يحسم الأمر موقفه حتى الآن.

اقتراب حسم موقف بادجي مع الأهلي

يعقد الأهلي خلال الأيام المقبلة جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير أليو بادجي مهاجم القلعة الحمراء

وتأتي الجلسة من أجل حسم موقف بادجي خاصًة وأنه تلقى أكثر من عرض من أجل استعارته على رأسها الاتحاد السكندري الذي يرغب في ضم اللاعب خلال الصيف الجاري.

الأهلي يُوافق على إعارة لاعبيه للبنك الأهلي

أكدت مصادر صحفية عديدة أن الأهلي وافق على إعارة لاعبيه الشابين شادي رضوان ومحمد فخري لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وأكد محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي تلك الأخبار في تصريحات صحفية فيما بعد، موضحًا أن الإعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

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عرض جديد لاستعارة جيرالدو

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية عن تقدم نادي سموحة بعرض رسمي لاستعارة جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي لمدة موسم واحد.

اللاعب الأنجولي خرج من حسابات الفريق الأحمر للموسم القادم، وقد تلقى عدة عروض من مصر والبرازيل بجانب ناديه السابق أول أغسطس، ومن المتوقع أن يحسم الأهلي وجهة جناحه القادمة عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موسيماني يمنح اللاعب إجازة لـ24 ساعة

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، على أن تُستأنف يوم الخميس القادم.