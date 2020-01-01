أخبار الأهلي اليوم | إصابة كورونا جديدة، وتركي آل الشيخ يُغازل الخطيب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 24 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر 2020.

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إيجابية المسحة الطبية لجميع لاعبي الأهلي باستثناء المصابين بفيروس كورونا

كشف موقع في الجول المصري عن سلبية نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الأهلي يوم أمس، مشيرًا إلى استمرار إيجابية مسحات الثلاثي وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

لاعبو الأهلي والزمالك سيخضعون لمسحة طبية جديدة وحاسمة تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم غدٍ الأربعاء، ستحسم تمامًا فرص اللاعبين للحاق بالمباراة.

إصابة الوافد الجديد بفيروس كورونا

أظهرت المسحة الطبية التي أجراها مدافع الأهلي الجديد أحمد رمضان بيكهام إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) مما سيُؤجل انضمامه للتدريبات.

الأهلي أعلن ضم اللاعب يوم أمس الإثنين وأجرى له مسحة طبية تمهيدًا لانخراطه في المران الجماعي، لكن النتيجة جاءت إيجابية.

تركي آل الشيخ: الخطيب أعظم من لمسة الكرة في أفريقيا

أبدى تركي آل الشيخ وزير الترفيه في السعودية أمله في تتويج الأهلي بلقب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة أمام الزمالك، وأن يحمل الرئيس محمود الخطيب كأس البطولة.

من نيويورك لحبايبي و اهلي شعب مصر الغالية علي ... سعيد جدا ان نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة و طرفي النهائي اعرق و... Posted by ‎ تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh ‎ on Monday, November 23, 2020

وقد وصف المستشار السعودي "بيبو" بأنه أفضل من لمس الكرة في تاريخ أفريقيا.

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