أخبار الأهلي اليوم | منع انتقال الشيخ للزمالك، وبديل هاني في نهائي القرن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 17 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 17 نوفمبر 2020.

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شوبير: الشحات بديل هاني أمام الزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير صباح اليوم أن حسين الشحات سيلعب في خانة الظهير الأيمن أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بدلًا من المصاب محمد هاني حال عدم تعافيه من الإصابة.

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هاني كان قد تعرض لجزع في رباط الركبة خلال مباراة منتخب مصر أمام توجو، وسيخضع اليوم للمزيد من الفحوصات.

سيراميكا كليوبترا ينفي مفاوضاته لضم ثنائي الأهلي

نفى معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليبواترا ما يدور حول مفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبيه صالح جمعة وأليو بادجي.

وقال البطاوي في تصريحات إذاعية "جمعة وبادجي لاعبان كبيران يُضيفان لأي فريق، لكننا تعاقدنا مع أكثر من لاعب في مركزي صانع الألعاب والمهاجم ولم ندخل في مفاوضات مع الأهلي حول اللاعبين".

الأهلي يمنع انتقال الشيخ للزمالك مستقبلًا

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية عن وضع الأهلي بندًا خاصًا في عقد انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز يقضي بمنحه الأولوية حال رغب بيراميدز في بيع اللاعب مستقبلًا، وذلك خشية انتقاله للزمالك.

انتقال الشيخ سيكون مقابل حصول الأهلي على مقابل مالي بعد رفض التعاقد مع محمد فاروق.

وزير الرياضة يرد على بيان الزمالك ويؤكد: نهائي القرن في استاد القاهرة

وزير الرياضة المصري يتحدث عن مكان إقامة نهائي دوري الأبطال وإمكانية تواجد الجماهير. التفاصيل هنا

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