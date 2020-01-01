أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يُوقف ضم فاروق، واتفاق جديد مع نيدفيد

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 16 نوفمبر 2020.

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تحفظ موسيماني يُوقف انضمام محمد فاروق للأهلي

أفادت مصادر صحفية أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تحفظ على التعاقد مع محمد فاروق جناح بيراميدز بعد مشاهدة عدة فيديوهات له، مما أوقف المفاوضات.

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وأضاف المصدر أن هذا لا علاقة له بانتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز، حيث تسير الصفقة جيدًا وقد تتم بمقابل مالي، خاصة في ظل ترحيب المدرب الجنوب أفريقي برحيل صاحب الـ28 عامًا.

الأهلي يتوصل لاتفاق مع نيدفيد على حذف اسمه من القائمة المحلية

أفادت مصادر صحفية أن الأهلي توصل لاتفاق مع لاعبه كريم وليد نيدفيد على حذف اسمه من قائمة الفريق للموسم الجديد، ذلك بعد وصول تقرير طبي من ألمانيا حول حالته الطبية يُؤكد أنه يسير في الطريق السليم ويستبعد عودته للتدريبات الجماعية قبل يناير 2021.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الأهلي سيُسجل نيدفيد من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية حال استطاع التعافي تمامًا والعودة للتدريبات الجماعية.

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