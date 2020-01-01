أخبار الأهلي اليوم | شكوى كولو كولو وعرض رسمي للمولد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 مايو.

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 1 مايو.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 1 مايو 2020 ...

كيف تعاملت الأندية السعودية مع أزمة كورونا وتعليق كرة القدم؟

توقفت الكرة في المملكة العربية السعودية كحالها في كل دول العالم في أعقاب تفشي فيروس كورونا وسياسة التباعد الاجتماعي المتبعة في شتى بقاع الأرض، وبالطبع كان لذلك تأثير سلبي على الأندية والمنظومة الكروية بشكل عام.

التأثيرات الاقتصادية هي الأخطر، فالأندية الأوروبية تجابه بالفعل أزمات لا تصدق وتسعى بشتى السبل لاستئناف الدوريات لتفادي خسائر ستصل قيمتها إلى 7 مليار يورو، الوضع سيان في السعودية أيضًا وربما العالم بأسره، الجميع في خطر محدق. " اقرأ التفاصيل "

استقالة الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي

شهد مجلس إدارة النادي الأهلي، استقالة أحد أعضاءه، وسط حالة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وتفشي جائحة كورونا خلال الأشهر الأخيرة.

توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا الذي نال من جميع الدول حول العالم، دون وجود علاج له أول لقاح ليواجه العالم تفشيه. " اقرأ التفاصيل "

كولو كولو يرفع شكوى ضد الأهلي

رفع نادي كولو كولو التشيلي شكوى ضد النادي الأهلي السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بقيمة صفقة كلاويو بايزا لاعب الفريق.

كولو كولو طالب بالحصول على مبلغ 1.7 مليون دولار، قيمة صفقة انتقال بايزا إلى الأهلي.

الرائد يتقدم بعرض رسمي لضم سعيد المولد

تقدم نادي الرائد، بعرض رسمي إلى نادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات سعيد المولد، الظهير الأيمن للراقي.

سعيد المولد أبدى استيائه من تصرفات جماهير النادي الأهلي ضده، حيث طلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.