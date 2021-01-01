أخبار الأهلي اليوم | شكوى بشأن رمضان صبحي .. وأحمد سمير يكشف عن موقفه

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 28 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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مدرب المريخ: أسعى لإيقاف أسلوب الأهلي الجديد والفوز عليه

أكد الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، على أنه يسعى لخلق مشاكل للفريق الأحمر، خلال المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيحل ضيفًا على المريخ بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء يوم السبت المقبل، بالمباراة التي ستقام في السودان. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يقرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي بشأن رمضان صبحي

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي قرر تكليف المحامي السويسري مونتيري، من أجل بدء تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على حق رعاية رمضان صبحي، في صفقة انتقاله من هدرسفيلد الإنجليزي إلى بيراميدز قبل بداية الموسم الحالي.

وأشار موقع يلا كورة إلى أن لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح وبتواجد محمود الخطيب رئيس النادي، أوصت بضرورة تقديم شكوى للحصول على حق رعاية رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.

عودة أيمن أشرف إلى تدريبات الأهلي

شهد تدريبات النادي الأهلي صباح اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش، عودة أيمن أشرف مدافع القلعة الحمراء، بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في استبعاده من معسكر منتخب مصر.

وشهدت التدريبات اجتماع تم بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، من أجل مناقشة الأمور الخاصة بالتحضير لمواجهة المريخ السوداني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أحمد سمير: لم أعرض نفسي على الأهلي وأتمنى الانضمام له

أكد أحمد سمير، جناح فريق نادي طلائع الجيش، على أنه لم يقم بعرض نفسه على النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من مسؤولي القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال سمير خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 الفضائية: "لو سألني أحد عن رغبتي، أقول إنني أتمنى اللعب للأهلي".