أخبار الأهلي اليوم | سبب تبديل الشناوي و"الأحمر سبب أخطاء إكرامي"

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 5 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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ابن الأهلي وتنقصه أنانية صلاح .. ردود أفعال استثنائية على ثنائية تريزيجيه أمام فولهام

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بإشادات الجماهير المصرية والإنجليزية بما قدمه نجم النادي الأهلي السابق وأستون فيلا حاليًا محمود حسن تريزيجيه، خاصة وأنه جاء بعد تألق صلاح بالأمس أمام آرسنال. ( طالع التفاصيل )

هل يشتري سيراميكا ريان؟

أوضح معتز البطاوي؛ المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، موقف ناديه من شراء أحمد ياسر ريان؛ المعار من الأهلي.

وقال البطاوي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "حتى الآن لم ندخل في مفاوضات مع الأهلي، لكن التفاوض حق مشروع لنا، ونتمنى بالفعل شرائه نهائيًا".

سليمان: عدم مشاركة إكرامي مع الأهلي سبب أخطائه

أرجع طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، الخطأ الفادح الذي ارتكبه شريف إكرامي؛ حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق، خلال مواجهة الرجاء المغربي بالأمس، إلى ابتعاده عن المباريات خلال فترة تواجده بالقلعة الحمراء.

وقال سليمان، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "لا يوجد حارس لا يخطأ، لكن الأهم منحه الثقة، أتذكر في نهائي دوري الأبطال 2012 أخطأ إكرامي وتسبب في تسجيل الترجي هدفًا، لكن بعدها تألق في لقاء الإياب وكان نجم الفريق الأول، وهذا الموقف تكرر أكثر من مرة".

وأضاف: "قد يكون قد فقد تركيزه خلال كرة هدف الرجاء، وابتعاده عن المباريات بالأهلي سبب أخطائه مع بيراميدز، هو كان قد استعاد بعض من مستواه خلال الفترة الماضية بعد بداية غير جيدة مع بيراميدز، لكن خطأ الأمس قد يعيده خطوات للخلف".

سبب تبديل الشناوي أمام جزر القمر

كشف أيمن طاهر؛ مدرب حراس منتخب مصر، عن سبب استبدال الحارس محمد الشناوي خلال مواجهة جزر القمر، بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022.

وقال طاهر، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الشناوي أصيب بثقل في العضلة الضامة خلال المباراة، بين الشوطين أكد لي قدرته على الاستمرار في الملعب، لكنني قلت له أن الأفضل الخروج حتى لا تتفاقم الإصابة، وهو ما اتفق به معي الجهاز الفني".

موسيماني: المريخ كان قادرًا على تسجيل المزيد من الأهداف .. ولا نخشى أحد

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن المباراة التي جمعت بين فريقه والمريخ السوداني كانت رائعة، مشيرًا إلى أنه لا يخشى مواجهة أي فريق في ربع النهائي.

الأهلي تعادل أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

حمدو الهوني .. هدف الأهلي الذي لا يختلف كثيرًا عن أجنحته الحالية

زاد الحديث مؤخرًا عن استهداف الأهلي التعاقد مع الليبي حمدو الهوني جناح الترجي التونسي، وقد أكدت بعض المصادر الصحفية حسم الصفقة بالفعل وتطرق البعض إلى إمكانية مبادلته مع جونيور أجايي.

تُرى، هل الهوني أفضل بالفعل من أجنحة الأهلي الحالية؟ وهل يستحق التضحية بمكان أجنبي؟ نُحاول أن نجيب اعتمادًا على أداء اللاعب وأرقامه خاصة في دوري أبطال أفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

كهربا يعود لتدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء العقوبة

شهدت تدريبات النادي الأهلي الجماعية، مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي مختار التتش بالجزيرة، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن كهربا شارك في التدريبات، بعد انتهاء العقوبة، وذلك بعدما تقدم باعتذار بشكل رسمي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

موعد عودة معلول إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن موعد عودة التونسي علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، وذلك في ظل تواجده في بلاده من أجل إجراء البرنامج العلاجي له.

وأشارت التقارير إلى أن معلول سيعود اليوم الأحد، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي، قبل العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.