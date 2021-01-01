أخبار الأهلي اليوم | لماذا رحل فلادان؟ ورفض طلب العمومية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

فلادان يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وتدهور أحوال الفريق

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني السابق، عن أسباب رحيله عن صفوف الراقي خلال الفترة الماضية، بالرغم من النتائج الطيبة التي قدمها الفريق تحت قيادته مع بداية الموسم، قبل أن تتراجع النتائج بشكل كبير. ( طالع التفاصيل )

تجهيز ساريتش لريجيكامب

ركز فيصل قورمي؛ المدرب المؤقت للأهلي، خلال الحصة التدريبية للراقي بالأمس على تجهيز البوسني ألفيس ساريتش، العائد من غياب طويل بسبب الإصابة.

واعتمد قورمي على ساريتش بشكل أساسي خلال المناورة، لتجهيزه لمواجهة الرائد المقبلة، التي سيقودها المدرب الجديد للفريق ريجيكامب، المنتظر وصوله إلى جدة.

بعد نقاش دام ساعتين .. مؤمنة يرفض طلب الجمعية العمومية للأهلي

عُقدت يوم أمس الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي السعودي، وقد حضرها أكثر من 100 عضو أبرزهم الأمير منصور بن مشعل والأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل وماجد النفيعي وبندر الدعجاني، واستمرت النقاشات الساخنة مع مجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة لمدة ساعتين تقريبًا. ( طالع التفاصيل )

قيمة الاشتراك وأبرز الفوارق بين العضوية العادية والذهبية في الأندية السعودية

نسمع كثيرًا عن العضوية الذهبية، فما الذي يُميزها عن العضوية العادية في الأندية السعودية؟ ( طالع التفاصيل )