أخبار الأهلي اليوم | ريجيكامب يُقرر مصير السومة، ومحاولة تفادي سيناريو 2010

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 13 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 13 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

السومة جاهز لأولى مباريات دوري الأبطال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عمر السومة أصبح جاهزًا لخوض مباراة الأهلي أمام الاستقلال الإيراني في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

اللاعب كان قد شارك في الشوط الثاني من مباراة الرائد الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير، لكنه شعر بآلام بعدها مما جعله يخضع لجلسات علاجية في عيادة النادي.

الرياضية أوضحت أن الجهاز الطبي للنادي منح السومة الضوء الأخضر للعب أمام الاستقلال، مشيرة إلى أن قرار تواجده في المباراة يخضع الآن للمدرب لورينت ريجيكامب.

الأهلي يبحث عن انتصاره السابع، وتفادي سيناريو 2010

يستعد الأهلي لمواجهة الاستقلال الإيراني في افتتاح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ويسعى النادي لإحراز انتصاره السابع في مبارياته الأولى في تاريخ البطولة، إذ حقق 6 انتصارات سابقة.

الأهلي يمتلك ذكرى حزينة لمواجهة الاستقلال، إذ كان قد خسر أمام نفس الفريق في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا عام 2010، وسيُحاول الفريق تفادي ذلك السيناريو مساء الخميس القادم.

منافس الأهلي في آسيا يتدرب في الاتحاد

وصلت بعثة نادي الدحيل القطري جدة يوم أمس استعدادًا للمشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث وقع في المجموعة الثالثة التي يستضيفها الأهلي.

ويتدرب الفريق القطري في ملعب نادي الاتحاد، وقد أجرى يوم أمس مرانه الأول في ملعب النادي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 ينطلق يوم غدٍ الأربعاء. التفاصيل هنا