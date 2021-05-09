أخبار الأهلي اليوم | قهر لاعب الراقي بعد رفض طلبه و"النتائج أمر محير"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 9 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 9 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بعد 17 عامًا .. العتيبي يكشف سر ركضه بالعصا خلف حسين عبد الغني

روى مرزوق العتيبي؛ لاعب نادي الاتحاد السابق، كواليس المشاجرة التي دارت بينه وبين حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي الحالي للنصر، ولاعب الأهلي السابق، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين. ( طالع التفاصيل )

فيديو | "لو كان العويس حريصًا على الأهلي لم يكن ليحدث ما شاهدناه"

يرى الإعلامي الرياضي خالد الشعلان أن مشكلة النادي الأهلي السعودي أزلية، إذ أن لاعبيه غير حريصين على الفريق، مشيرًا إلى تراجع مستوى محمد العويس؛ حارس مرمى الفريق. ( طالع التفاصيل )

فيديو | "رفض الأهلي انتقالي للهلال جعلني أشعر بالقهر"

كشف المدافع السعودي إبراهيم هزازي كواليس فشل انتقاله من الأهلي إلى الهلال، مشيرًا إلى أن ذلك جعله يشعر بالقهر وكان سببًا مباشرًا في خلافه مع المسؤولين في إدارة الفريق الجداوي. ( طالع التفاصيل )

بعد سقوطه أمام التعاون .. شبح الهبوط يُهدد الأهلي بقوة وجدية

بات شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي يُهدد الأهلي جديًا بعد خسارته القاسية أمام التعاون مساء اليوم ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. ( طالع التفاصيل )

محاولات للإنقاذ

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن ماجد النفيعي؛ رئيس الأهلي، عقد بالأمس اجتماعًا بمقر النادي، في محاولة لإيجاد بعض الحلول، لإنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأشارت الصحيفة إلى أن النفيعي ركز خلال اجتماعه على خطة مبدئية لعبور الفريق الأربع مباريات المتبقية له بالموسم.

عودة التدريبات

يعود الأهلي اليوم الأحد، لاستئناف تدريباته، استعدادًا لمواجهة القادسية في 14 من مايو الجاري.

وكان الفريق قد حصل على راحة بالأمس، بعد تلقي الهزيمة أول أمس أمام التعاون في الجولة الـ26 من الدوري المحلي.

"نتائج الأهلي أمر محير"

يرى المدرب السعودي بندر الجعيثن أن نتائج الأهلي في الدوري المحلي أصبح أمرًا محيرًا، في ظل امتلاك الفريق عناصر مميزة.

وقال الجعيثن، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "النتائج أمر محير، الأهلي يمتلك عناصر كبيرة، لكن النتائج السلبية أثرت على اللاعبين، وأتمنى أن تعمل الإدارة الجديدة على رفع الروح المعنوية للاعبين، وعلى الجهاز الفني تصحيح الأخطاء".