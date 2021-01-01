أخبار الأهلي اليوم | من اختار القائمة الآسيوية؟، وفيسا يطلب فسخ عقده

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

صحيفة: القاضي هو من اختار قائمة الأهلي الآسيوية

أوضحت صحيفة البلاد السعودية أن نايف القاضي المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي هو من اختار قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا وليس المدرب الجديد لورينت ريجيكامب.

وأضافت أن القاضي كذلك هو من اختار تشكيل الفريق أمام الرائد، في المباراة التي خسرها الأهلي 3-2.

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