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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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محرز: سأضع عواطفي جانبًا

أكد الجزائري رياض محرز، نجم الشمال القطري، بأنه يمتلك الكثير من المشاعر تجاه الأهلي، في ظل ذكرياته مع زملائه على مدار 3 أعوام رائعة، فيما أوضح أنه سيضع العواطف جانبًا، وسيبحث عن تحقيق الانتصار في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

زيادة الأجانب

أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استبيانًا إلى أندية دوري روشن، من أجل إبداء رأيها بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، أو تقليصه، فيما يتعلق بتطوير اللاعب السعودي، ويُنتظر أن يتم البتّ في الملف قريبًا، عقب دراسة ردود الأندية، في ظل الحديث بشأن تعديل مرتقب حول عدد الأجانب، خلال الموسم الرياضي المُقبل "2027-2028".

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موعد عودة أبو الشامات

وجه فالنتين أتانجانا، وسط ميدان الأهلي، ردًا على سؤال، حول غيابات الأهلي، بقوله إن الفريق يملك لاعبًا واحدًا فقط يغيب منذ أسبوعين بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن باقي اللاعبين متاحين للمشاركة، رغم وجود بعض المشاكل البدنية البسيطة، فضلًا عن ضغط المباريات والإرهاق نتيجة المشاركات الدولية، وفق ما ذكر الإعلامي وليد سعيد.

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وفي هذا السياق، أفادت "الرياضية"، بأن صالح أبو الشامات، دخل المرحلة الأخيرة من العلاج والتأهيل، إلا أنه يحتاج لما يتراوح بين 10-14 يومًا، قبل العودة للتدريبات الجماعية، بينما تأكد غيابه عن لقاء الشمال، الإثنين، على خلفية إصابته بخلع في الكتف، خلال لقاء الوصل الإماراتي في 12 أكتوبر الماضي.

أين تقام الأدوار الإقصائية؟

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المنطقة الشرقية باتت أقرب لاستضافة مباريات الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الفترة بين 23 إبريل و1 مايو، بنسبة ترجيح تبلغ 70%، بينما تبقى جدة الخيار الثاني المطروح، علمًا بأن مدينتي الدمام والخبر دخلتا بقوة على خط السباق، في ظل جاهزية ثلاثة ملاعب رئيسية، وهم ملعب أرامكو، وملعب نادي الاتفاق، وملعب الأمير محمد بن فهد.

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تمرد لاعبي الأهلي وجدل اجتماع الرابطة

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