أخبار الأهلي اليوم | "رمضان لم يقدرنا" ومتابعة تركية لديانج

أبرز أخبار الأهلي المصري اليوم 3 مارس 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 3 مارس 2021.

أمير توفيق: رمضان صبحي لم يقدر الأهلي .. وليس لنا علاقة بأزمة الزمالك وكهربا

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عن بعض الأحداث التي وقعت خلال بعض فترات الانتقالات السابقة داخل القلعة الحمراء. ( طالع التفاصيل )

الغندور: رمضان صبحي خسر برحيله عن الأهلي

يرى الإعلامي خالد الغندور أن رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، خسر الكثير برحيله عن القلعة الحمراء، إذ كان بإمكانه حصد عديد البطولات.

الغندور قال، خلال برنامجه الإذاعي الجديد، عبر إذاعة "أون سبورتس": "قرار رمضان بالرحيل عن الأهلي غير صحيح، بالأهلي كان بإمكانه حصد عديد البطولات، أما عن فارق الأموال فكان يمكنه تعويضه من خلال الإعلانات مع الأهلي، لكنه ببيراميدز لا توجد بطولات ولا إعلانات".

وأضاف: "الأهلي بعد رحيل رمضان حصد لقب الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال وبرونزية كأس العالم، فبالطبع اللاعب خسر الكثير".

جلطة سراي يتابع ديانج

أكد موقع " gsgazete" التركي أن نادي جلطة سراي التركي يرغب في التعاقد مع المالي أليو ديانج؛ لاعب وسط الأهلي، إذ أن هناك كشافة من النادي يقومون بمتابعته خلال الفترة الحالية.

وأشار الموقع التركي إلى أن اللاعب يرحب بالعرض، في ظل عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية في تشكيل المارد الأحمر.

دور ممرضة سعودية وبحث لـ8 سنوات .. لاعبون ومدربون أشهروا إسلامهم بالدوريات العربية

عديد الأجانب سواء مدربين أو لاعبين قدموا للعمل بالدوريات العربية، منهم من لا يخرج دوره وتأثيره عن إطار المستطيل الأخضر، ومنهم من يقوده القدر لتغيير كلي في حياته، مقررًا تغيير ديانته، وتختلف الأسباب من بين شخص وآخر، لكن في النهاية الجميع يجتمع على القناعة بالدين الإسلامي. ( طالع التفاصيل )