أخبار الأهلي اليوم | رسالة عطيف لهوساوي والغيابات تضرب الفريق قبل الديربي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 5 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 5 أغسطس 2020 ...

ميلويفيتش يضع عينه على لاعب فريق الشباب في أهلي جدة

وضع فلادان ميلويفيتش المدير الفني لأهلي جدة، عينه على أحمد بصاص لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، بعد ما قدمه من أداء رائع خلال التدريبات الجماعية.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن المدير الفني الصربي يفكر في إعطاءه الفرصة في التواجد مع الفريق الأول بالمباريات خلال المرحلة المقبلة.

معتز هوساوي يوضح سبب تبديله في لقاء الحزم

كشف معتز هوساوي قائد النادي الأهلي، سبب تغييره في لقاء فريقه أمام نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان هوساوي قد تم تغييره قبل انتهاء اللقاء عند الدقيقة 70، حيث أكد اللاعب أن التغيير جاء بسبب اللياقة البدنية التي لم تسعفه في استكمال اللقاء.

الغيابات تضرب الأهلي قبل ديربي الرياض

زاد غياب كلًا من لوكاس ليما الظهير الأيسر للأهلي واللاعب هيثم عسيري الذي حصل على بطاقة حمراء ، من أوجاع الراقي قبل مواجهة الاتحاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويعاني أيضًا الأهلي من غياب كلًا من يوسف بلايلي ودجانيني تفاريس.

عطيف يشيد بمعتز هوساوي بعد المشاركة أمام الحزم

أشاد عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال، بزميله في منتخب السعودية، معتز هوساوي عقب مشاركة الأخير مع الأهلي أمام الحزم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر عطيف عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة إلى هوساوي قائلًا: "شوفتك في الملعب أسعدت الجميع، بالتوفيق يا بطل".