أخبار الأهلي اليوم | رسالة عسيري وشكوى ضد النصر

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 17 يوليو 2020 ...

تقارير .. الأهلي يستعد لتقديم شكوى بعد توقيع عسيري للنصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي يستعد لتقديم شكوى ضد النصر وعبدالفتاح عسيري لاعب الفريق بعد توقيعه لصالح العالمي.

وأشارت التقارير أن توقيع عبدالفتاح عسيري للعالمي جاء عقب دخول اللاعب في الفترة الحرة، بالإضافة لرغبته في الرحيل عن الراقي. "اقرأ التفاصيل"

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أعلن نادي النصر ، عن توقيع عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي و المنتخب السعودي للفريق بدعم من عضو الشرف النصراوي الأمير خالد بن فهد.

وكان عسيري قد أعلن مسبقًا رغبته في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب العرض المالي الغير المرُضي المقدم من إدارة الراقي. "اقرأ التفاصيل"

فلادان يغيّر قائمة الأهلي آسيويًا

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات على قائمة الفريق الآسيوية، قبل استئناف مسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأهلي ينتظر إرسال الاتحاد الآسيوي خطابًا سيحدد فيه موعد تقديم القائمة، والسماح للفرق بتسجيل وإضافة خمسة أسماء جديدة.

جاء ذلك بعدما رفع الأهلي في فبراير الماضي القائمة الأجنبية التي ضمت 5 أسماء وهم: "عمر السومة، دجانيني تفاريس، لوكاس ليما، ماركو مارين، وجوزيف دي سوزا".

عبد الفتاح عسيري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

عبر عبد الفتاح عسيري، لاعب النصر الجديد، عن سعادته بالتوقيع للفريق العاصمي، بعد إعلان الأخير ضمه 3 مواسم، بعد دخوله فترة التوقيع الحر.

ونشر عسيري صورته مرتديًا قميص النصر، معلقًا عليها: "أشكر جماهير الأهلي على وقفاتها، ودعواتكم لي بالتوفيق مع النصر".