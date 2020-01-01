أخبار الأهلي اليوم | رسالة إلى مؤمن زكريا وسلبية عينة صالح جمعة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ..

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الأهلي يسحق الإسماعيلي ويبتعد بـ3 نقاط عن لقب الدوري الـ42

بات النادي الأهلي على بُعد ثلاث نقاط فقط من تحقيق لقب الدوري المصري للموسم الجاري والـ42 في تاريخه، ذلك بعد انتصاره العريض على الإسماعيلي في برج العرب بثلاثة أهداف دون رد. (طالع التفاصيل)

سيد عبدالحفيظ: يجب أن نشكر مؤمن زكريا على فوز الإسماعيلي

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سبب الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ عقب لقاء الإسماعيلي: "يجب أن نشكر مؤمن زكريا على الفوز، ما حدث أمس غاية في الجمال، وأعطانا حالة معنوية جيدة".

وكان الأهلي قد كرم مؤمن زكريا في مران أمس قبل سفر الفريق إلى برج العرب لخوض لقاء الإسماعيلي.

سلبية تحاليل صالح جمعة الخاصة بالمنشطات

خضع صالح جمعة لاعب الأهلي لكشف منشطات خلال تواجده في النيابة بعد التحفظ عليه بعد التسبب في حادثة في منطقة الزمالك.

وجاءت عينة التحاليل الخاصة بصالح جمعة "سلبية" حسب موقع "في الجول" المصري، وفقًا لمصادر قريبة من صالح جمعة.

فايلر يرفض انتقاد جيرالدو

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الانتقادات الموجهة لجيرالدو جناح الفريق بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وقال فايلر في تصريحات عقب الفوز على الإسماعيلي: "لا يجب أن انتقد جيرالدو أمام الجميع، نعم كان لديه تقصير من الناحية الهجومية ولكن لكل لاعب مميزات وعيوب".

قبل مواجهة الأهلي .. الوداد المغربي يعلن إقالة مدربه جاريدو

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن فسخ عقد مدربه الإسباني، خوان كارلوس جاريدو بالتراضي بين الطرفين، قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد تعادل مع فريق الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب البطولة، برصيد 41 نقطة، خلف الرجاء المتصدر بفارق 4 نقاط. " اقرأ التفاصيل "

حكام مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام اختارت الحكم محمود عاشور لقيادة مباراة الأهلي والإسماعيلي، ويساعده محمد محمود لطفي وعمر فتحي، والحكم الرابع أحمد عبد الله، ومحمود ناصف حكمًا للفيديو ويساعده محمود ناجي.

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: جونيور أجايي، أليو بادجي، أحمد الشيخ.

القبض على صالح جمعة لاعب الأهلي

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، بعد اصطدام سيارته بسيارتين، بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

ويتواجد صالح جمعة حاليًا في قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد شوارع الزمالك، وتحرر محضرًا بالواقعة، وثبت وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.