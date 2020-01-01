أخبار الأهلي اليوم | التعاقد مع مدافع جديد وموعد سفر مؤمن زكريا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 12 سبتمبر 2020 ..

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فايلر يكشف عن رأيه في مشاركة كهربا أمام الإسماعيلي

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن رأيه في مشاركة محمد عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأحمر، خلال مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الجمعة، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فايلر أكد على أن مشاركة كهربا أمام الإسماعيلي كانت لها فائدة كبيرة للفريق، حيث استعاد اللاعب لياقته، بعد غياب 10 مباريات بسبب عقوبة أحداث مباراة كأس السوبر المحلي.

فايلر يرفض إبعاد جيرالدو ويمنحه الفرصة كاملة

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إبعاد الأنجولي جيرالدو دا كوستا، عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بالرغم من ظهوره بمستوى باهت في المباريات الأخيرة.

فايلر يرى أن جيرالدو يمتلك بعض المميزات الفنية، حيث رفض انتقاده عبر المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة الإسماعيلي.

الأهلي يحصل على توقيع بيكهام مدافع وادي دجلة

حصل النادي الأهلي، على توقيع أحمد رمضان بيكهام، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليكون لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وجاء توقيع الأهلي مع بيكهام، بعد مشاورات تمت بين فايلر ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

مؤمن زكريا يحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج

حدد مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استكمال رحلته العلاجية، التي بدأها منذ فترة، من أجل التعافي من المرض الذي يعاني منه، بضمور في العضلات والأعصاب.

زكريا لم يستكمل علاجه الفترة الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في تأجيل سفره، بسبب تعليق نشاط الطيران.