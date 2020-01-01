أخبار الأهلي اليوم | شكر من سوريا إلى السومة والأجانب مأمنون

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 11 يونيو 2020 ...

شكر من سوريا إلى السومة

توجه نادي الفتوة السوري برئاسة شكر إل السوري عمر السومة؛ محترف الأهلي، بعدما قام بدعم النادي ماديًا، عن طريق التكفل بدفع عقود اللاعبين والبالغ قيمتها 13 مليون و500 ألف ليرة سورية.

العكيد عمر شكراً.. يتقدم رئيس مجلس ادارة نادي الفتوة الرائد بسام العرسان بالنيابة عن مجلس ادارة النادي وجماهيره بخالص... Posted by ‎ نادي الفتوة الرياضي - Al-Fotuwa Sport Club ‎ on Wednesday, June 10, 2020

أجانب الأهلي مأمنون

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية بحسب مصدر داخل الأهلي أن جميع أجانب الفريق عقودهم لا تزال سارية، ولن تنتهي بنهاية الموسم الجاري، موضحةً أنه حتى لم يبلغ أي لاعب النادي بتلقيه عروض احترافية.

أما عن اللاعبين المحليين، فتنتظر الإدارة حسم مصير الموسم الحالي من أجل البدء في حسم مصيرهم.

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