أخبار الأهلي اليوم | خبراني يغيب عن الشباب .. وغضب ميلويفيتش

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ...

بنشرقي وبلايلي وغيرهما .. نجوم أطفأها الدوري السعودي

أصبح الدوري السعودي للمحترفين القبلة الأولى للاعبين العرب والأجانب راغبي الاحتراف في الدوريات العربية، لما يشهده من إثارة كبيرة وقوة وحدة تنافس، فلم تعد هناك فوارق كبيرة بين فرقه كما كان في السابق. ( طالع التفاصيل )

لعنة الهلال .. الأهلي يسقط أمام ضمك

تلقى الأهلي هزيمة مفاجئة أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

ضربة للأهلي في مواجهة الشباب

يغيب محمد خبراني لاعب أهلي جدة عن مواجهة فريق القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، امام الشباب ضمن الجولة 28.

المزيد من الفرق

وتعرض خبراني للطرد في لقاء فريقه أمام ضمك الذين تعرضوا فيه للهزيمة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

تصرف مفاجيء من ميلويفيتش عقب هزيمة الأهلي أمام ضمك

رفض الصربي فلادان ميلويفتش المدير الفني لأهلي جدة الإدلاء بأي تصريحات عقب الهزيمة أمام ضمك اليوم الثلاثاء بهدفين مقابل هدف.

وأوضح مراسل قناة "الرياضية" السعودية، رفض ميلويفتش التواجد في منطقة التصريحات من أجل الحديث عن المباراة.

الأهلي: لن نتراجع عن تصعيد ملف بلايلي للفيفا

نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر مطلع في إدارة الأهلي قوله أن النادي ماضٍ قدمًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقه تجاه محترف الفريق، الجزائري يوسف بلايلي، بعد تخلفه عن العودة إلى السعودية.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي لن تتراجع في تصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة في ظل الضرر الذي وقع على الأهلي بلعب عدد من مباريات الدوري السعودي دون جناحه الجزائري.

طارق كيال يبتعد عن الأهلي وبامعوضة قريب من العودة

أفادت صحيفة البلاد السعودية أن طارق كيال بات بعيدًا عن العودة لتولي منصب المشرف العام على كرة القدم في الأهلي خلفًا للمستقيل منصور بن مشعل، ويعود ذلك لخوف الإدارة من شخصيته القوية والتصادم معه مستقبلًا وتأثير ذلك على الفريق.

من جانب آخر، أفادت الصحيفة أن أحمد بامعوضة أصبح قريبًا من العودة للنادي وشغل منصب الرئيس التنفيذي بدلًا من طريف حلواني.

هدف الأهلي يقترب جدًا من الدوري الإماراتي

أصبح كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال المطلوب بقوة في النادي الأهلي قريبًا جدًا من التوقيع لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

المصادر الصحفية أكدت أن اللاعب تقدم بطلب لإدارة الزعيم لإنهاء عقده سريعًا، وسيُسافر خلال الـ48 ساعة القادمة إلى دبي لتوقيع العقود.

الأهلي يُضيف محمد عويس لقائمة مصابيه أمام ضمك

خرج محمد العويس من قائمة الأهلي لمواجهة ضمك مساء اليوم في الدوري السعودي للإصابة.

الأهلي سيفقد العديد من لاعبيه خلال المباراة للإصابة، أبرزهم عبد الفتاح عسيري وعبد الباسط الهندي ونوح الموسى وحسين المقهوي.