أخبار الأهلي اليوم | حقيقة رحيل الثلاثي وتدريب الحراس على بناء الهجمات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ...

تقارير .. الكشف عن مطالب الأهلي للتنازل عن ما تبقى في عقد عسيري للنصر

كشفت تقارير سعودية، عن مطالب النادي الأهلي من نظيره النصر من أجل التنازل عن ما تبقى في عقد عبدالفتاح عسيري بعد توقيعه للعالمي مؤخرًا.

وكان عسيري قد وقع على عقود انتقاله لنادي النصر خلال الأيام الماضية بعد عدم التوصل لاتفاق مع إدارة الراقي حول صيغة العقد الجديد. " اقرأ التفاصيل "

فلادان يطلب من الجهاز الطبي تقريرًا عن الثلاثي المصاب

طلب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، من الجهاز الطبي المعاون، تجهيز تقريرًا مفصلًا عن الثلاثي المصاب حسين المقهوي ومهند عسيري ونوح الموسى، قبل استكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن حسين المقهوي ومهند عسيري لم يتم تحديد موعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، في حين سيعود نوح الموسى بعد أسبوعين.

الأهلي يكشف حقيقة رحيل ثلاثي الفريق

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة كل ما تردد حول اقتراب رحيل ثلاثي الفريق ياسر المسيليم وسعيد المولد وسلمان المؤشر، بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الأهلي استبعد فكرة رحيل هذا الثلاثي، وأن النادي لن يفرط في أي لاعب، خاصة بعد رحيل عبد الفتاح عسيري إلى النصر.

فلادان ميلويفيتش سوف يقدم تقريرًا نهائيًا يوضح خلاله متطلباته للموسم المقبل، سواء على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب.

تدريب حراس الأهلي على بناء الهجمات

حرص الصربي دوسان جاسيتش، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، على تعليم حراسة المرمى بناء الهجمات، بتعليمات من جانب المدير الفني ميلويفيتش.

وشارك في التدريبات محمد العويس وياسر المسيليم وأنس الشمراني الصاعد من درجة الشباب، وغاب محمد الربيعي بداعي المرض.