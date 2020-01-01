أخبار الأهلي اليوم | حقيقة تجدد إصابة نيدفيد وطلب خاص من فايلر قبل القمة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ..

إكرامي: تفاجئت لموقف رمضان ولا أتدخل في اختياراته

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على أنه تفاجئ بفرار رمضان صبحي، بشأن اختياره اللعب لنادي بيراميدز، وقبله قرار نجله شريف إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء.

إكرامي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "ليس لي علاقة أنا ونجلي شريف بقرار رمضان صبحي بشأن انتقاله لصفوف بيراميدز، وعلى الأقل لا أعرف شيء إطلاقًا".

وتابع: "كل ما أعرفه عن رمضان صبحي هو المتعلق بالأسرة فقط، ولا أسأله عن أمور أخرى، ولا أتدخل في أمور يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأسرة، لذلك أترك هذا الشي لكل فرق ليقرر ما يريده في عمله بنفسه".

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فايلر يقرر الدفع بثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام الزمالك

أكدت تقارير صحفية، على أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، قرر الدفع بثلاثة لاعبين في مركز خط الوسط، خلال مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ السبت.

وأشارت التقارير إلى أن فايلر سيدفع بالثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب، على أن يحصل السولية على تعليمات لزيادة القوة الهجومية.

محامي كريم نيدفيد يكشف حقيقة تجدد إصابة اللاعب

كشف عبد الرحمن عادل، محامي اللاعب كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول تجدد إصابة لاعب القلعة الحمراء، وعودة الآلام مرة أخرى وحاجته للخضوع إلى جراحة جديدة.

عادل قال خلال تصريحات صحفية: "كل ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، وغرضه تصدير مشهد سلبي تجاه اللاعب، وأيضًا إثارة استقرار الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك المرتقبة".

وتابع: "نيدفيد يواصل برنامجه التأهيلي بشكل ناجح، وفي الفترة الحالية قادر على نزول إلى الملعب وبدء الجري بشكل قوي، تمهيدًا للانضمام للتدريبات الجماعية".

فايلر يطلب رصد مكافآت خاصة للاعبين قبل قمة الزمالك

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق، من أجل تحفيزهم وتحقيق الفوز في لقاء القمة أمام الزمالك، المقرر له مساء غدٍ السبت.

طلبات فايلر بصرف مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز على الزمالك، خاصة وأن المباراة تعتبر بـ6 نقاط، وستساعد على حسم اللقب مبكرًا.