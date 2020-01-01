أخبار الأهلي اليوم | مبادرة للصلح مع الزمالك، وعرض جزائري لجيرالدو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 13 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 13 يونيو 2020 ..

عرض جزائري لجناح الأهلي

كشفت المصادر الصحفية المتابعة لأخبار سوق الانتقالات في أفريقيا اهتمام نادي مولودية وهران الجزائري بالتعاقد مع الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي، خاصة في ظل الحديث عن خروجه من حسابات الفريق وفقًا لرؤية وقرار المدرب رينيه فايلر.

مجدي عبدالغني عبر قناة الزمالك: يجب منع أي تجاوزات بين القطبين

نجم مصر والأهلي السابق مجدي عبد الغني يتحدث عبر قناة الزمالك عن ما وصفه بالتجاوزات بين القطبين ويُقدم مبادرة للصلح. التفاصيل هنا

مدافع الوداد يكشف عن عروض مصرية لضمه، ويُحدد شرط الرحيل

محمد ناهيري مدافع الوداد يتحدث عن مستقبله والعروض المصرية لضمه، وقد سبق أن ارتبط اللاعب بالانضمام للأهلي. التفاصيل هنا

عدد الإصابات يُحدد موعد عودة النشاط الرياضي بمصر