أخبار الأهلي اليوم | حسم الصفقة الدفاعية وخطوة غير مسبوقة لضم سيرينو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 ..

خطوة غير مسبوقة لضم سيرينو

دفع إصرار رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على ضم جاستون سيرينو جناح صن داونز إدارة النادي لزيادة عرضها المالي لضمه، إذ تحدثت الصحف المصرية عن زيادة العرض الأحمر من اثنين إلى ثلاثة ملايين دولار أمريكي بجانب حوافز أخرى مرتبطة بالأداء والنتائج قد تجعل الصفقة تصل إلى 50 مليون جنيه مصري تقريبًا.

المزيد من الفرق

وتُعد تلك المرة الأولى التي يدفع بها الأهلي مثل هذا المبلغ لضم لاعب أجنبي إلى صفوفه، علمًا أن سيرينو كان قد أعلن تجديد عقده مع النادي الجنوب أفريقي الأسبوع الماضي.

الأهلي يحصل على توقيع مدافع إنبي

أفادت مصادر صحفية مصرية أن مسؤولي الأهلي نجحوا في الحصول على توقيع أسامة جلال مدافع إنبي للعب للفريق الموسم القادم، وقد اتجه النادي لهذا الخيار بعد فشله في ضم أحمد حجازي لتفضيله مواصلة رحلته الاحترافية في الدوري الإنجليزي.

وأضافت المصادر خاصة صحيفة اليوم السابع أن إدارة الفريق الأحمر تنتظر نهاية أزمة فيروس كورونا لفتح باب المفاوضات مع إنبي والتعرف على طلباته المالية للتخلي عن مدافع المنتخب الأولمبي المصري، خاصة في ظل ترحيب النادي البترولي التخلي عن جلال لكن مقابل العرض الجيد ماليًا.

فيديو | وائل جمعة: الأهلي لم يظلم عاشور وعليه أن ينتظر تكريمه من الجماهير

يرى وائل جمعة؛ مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن حسام عاشور؛ لاعب وسط الشياطين الحمر، لم يتعرض للظلم بشأن موقف مجلس الإدارة معه، موضحًا أن القلعة الحمراء معروف طريقة تعاملها مع اللاعبين. التفاصيل هنا

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الزمالك وموقف صديق