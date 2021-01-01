أخبار الأهلي اليوم | جراحة ناجحة لفتحي .. وموقف الشناوي والسولية أمام المريخ

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 30 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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جراحة ناجحة لحمدي فتحي

أجرى حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي لعملية جراحية في موضع إصابته التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كينيا.

وكان حمدي فتحي لاعب الأهلي قد تعرض لإصابة في عظمة الكوع "الكعبرة" في لقاء كينيا.

وخضع اللاعب لجراحة ناجحة وتم وضع بعض الشرائح والمسامير، حيث يحتاج حمدي فتحي لـ70 يومًا للعلاج، من أجل العودة للمشاركة بشكل طبيعي في تدريبات الأهلي.

الكشف عن حالة الشناوي قبل مواجهة المريخ السوداني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن حالة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وحقيقة تعرضه للإصابة في لقاء مصر وجُزر القمر.

وكان الشناوي قد غادر مباراة جُزر القمر بين شوطي اللقاء، من أجل مشاركة محمود عبدالرحيم جنش، حيث أوضح مصدر طبي بالأهلي على عدم تعرض الشناوي لأي إصابة.

سيد عبدالحفيظ يوضح حالة السولية وموقفه من مواجهة المريخ السوداني

أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حالة عمرو السولية، عقب عودته من معسكر منتخب مصر مؤخرًا من أجل الاستعداد لمواجهة المريخ السوداني.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب جاهز بالإضافة إلى اللاعبين العائدين من معسكر المنتخب من أجل التواجد مع الفريق أمام المريخ.

وكان السولية قد ظهر يدلك العضلة الأمامية عقب استبداله في لقاء منتخب مصر أمام نظيره جُزر القمر في المباراة أمس.

موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن مواجهة المريخ السوداني ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نتوجه إلى السودان من أجل تقديم عرض قوي يليق ببطل دوري أبطال إفريقيا والأكثر تتويجًا بهذه البطولة".

وأضاف: "قمنا بدراسة المريخ السوداني جيدًا على ملعبه، وأتمنى أن نحقق الفوز، وهو هدفنا الوحيد في هذا اللقاء".