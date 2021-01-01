أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل عقد غريب، ونيانج ممنوع من الراحة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الأهلي والنصر على رديف الجوهرة

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل عدة مباريات للأهلي والاتحاد من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) بسبب أعمال صيانة في الملعب.

وأعلنت لجنة المسابقات اليوم الثلاثاء نقل مباراة الأهلي والنصر في الجولة الـ23 من الدوري السعودي إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية، موضحة أن ذلك القرار جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع الاتحاد والأهلي.

نيانج ممنوع من الراحة

حصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات يوم أمس باستثناء مباي نيانج الذي تواجد في النادي وأدى تدريبات بدنية مختلفة في صالة الألعاب الرياضية والملعب المعشب ضمن برنامجه البدني الخاص الذي وضعه المدرب فلادان ميلويفيتش ويُشرف عليه المعدون البدنيون في جهازه المعاون.

نيانج انضم للأهلي في يناير الماضي ولعب عدة دقائق خلال مباراة الشباب لم يظهر خلالها جيدًا خاصة على المستوى البدني، وقد قرر المدرب إخضاعه لبرنامج خاص بهدف إعداده بدنيًا للفترة القادمة.

الأهلي يحاول حل مشكلة المستحقات المتأخرة

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة النادي الأهلي تسعى جاهدة لحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وفي هذا الإطار، أوضحت الصحيفة أن الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة سلمت اللاعبين راتب شهر من المتأخرات لرفع روحهم المعنوية قبل مواجهة ضمك السبت القادم.

متى ينتهي عقد عبد الرحمن غريب مع الأهلي، وهل يتضمن شرطًا جزائيًا؟ وكيله يُجيب

الكثير من الأخبار حول عقد نجم الأهلي الشاب، الوكيل يُوضح ويُنهي الجدل. التفاصيل هنا