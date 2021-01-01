أخبار الأهلي اليوم | أخطاء عبد الإله مؤمنة، والموعد الأخير لقوائم دوري الأبطال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 16 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الرقعان يُفند أخطاء إدارة مؤمنة

فند الناقد الرياضي عوض الرقعان أخطاء إدارة عبد الإله مؤمنة مع النادي الأهلي هذا الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعبين السابقين والإعلاميين المهتمين وغيرهم من الأطراف لديهم حلولًا لمشاكل الفريق أفضل من تلك التي يُجربها من يتولون زمام الإدارة.

#رياضة_ميديا | عوض رقعان :

ادارة #الأهلي تتحمل حالياً مايحدث بالنادي، و لو الادارة أبقت على اللاعب أوسو سيكون أفضل من التعاقد مع اللاعب المتعطل نيانغ. pic.twitter.com/TL8ag3Y9AH — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 15, 2021

مضيفًا "الناس خارج النادي لديهم القدرة والحلول المناسبة للمشاكل أكثر ممن يُدير النادي، أخطاء الإدارة كثيرة منها التخلي عن طارق كيال، إعادة صامويل أوسو في انتقالات يناير للفيحاء، عدم ضم مدافع كما طلب المدرب ميلويفيتش وأخيرًا التعاقد مع مباي نيانج وهو لاعب لا يلعب منذ فترة".

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