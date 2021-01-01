أخبار الأهلي اليوم | فرصة ميلويفيتش الأخيرة، وعقاب خبراني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 15 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 15 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

مواجهة الفتح .. فرصة ميلويفيتش الأخيرة

كشفت مصادر صحفية عن أن مجلس إدارة الأهلي يرى مواجهة الفتح القادمة في الدوري السعودي هي فرصة المدرب فلادان ميلويفيتش الأخيرة للحفاظ على منصبه، وذلك عقد خسارته المباريات الأربعة الأخيرة في البطولة.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الأهلي ترغب في استثمار فترة توقف الدوري لتعيين مدرب جديد ومنحه بعض الوقت دون مباريات لإعداد الفريق جيدًا، مشيرة إلى أن الثنائي صالح المحمدي ويوسف عنبر هما أبرز المرشحين لخلافة المدرب الصربي.

لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تُعاقب خبراني

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة على محمد خبراني مدافع الأهلي بتغريمه 20 ألف ريال سعودي.

وفُرضت تلك العقوبة على المدافع السعودي لتغيبه عن المقابلة الإعلامية في منطقة “الفلاش إنترفيو” بعد نهاية مباراة فريقه أمام ضمك في الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

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