أخبار الأهلي اليوم | تعويض رحيل المولد وحقيقة رحيل النجوم

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 مايو.

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت 2 مايو.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 2 مايو 2020 ...

الأهلي يسعى للتعاقد مع لاعب الحزم لتعويض المولد

بدأت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، في متابعة أسامة الخلف، الظهير الأيمن لفريق نادي الحزم، لتعويض سعيد المولد، الذي اقترب من الرحيل.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي تسعى للتعاقد مع الخلف، حيث خاطلبت وكيل أعماله، والذي وافق بشكل مبدئي.

وكيل أعمال الخلف طلب من الأهلي التفاوض بشكل رسمي مع إدارة الحزم، من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب.

الأهلي يوضح موقف لاعبيه من الرحيل

كشف فيصل زيد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عن حقيقة ما يدور خلال الفترة الحالية، حول رحيل بعض لاعبيه.

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية، حول رحيل الرباعي ياسر المسيليم وحسين المقهوي ومحمد آل فتيل، وسعيد المولد.

زيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "تقرير المدير الفني هو المعيار الأساسي وراء رحيل أو التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة القادمة".

وتابع: "المدرب طلب فرصة للتعرف على اللاعبين، وبعدها سيجتمع مع الأمير منصور بن مشعل، والإدارة لتحديد طلباته".

الرائد ينفي مفاوضاته مع سعيد المولد

نفى نادي الرائد كل ما تردد حول مفاوضاته مع سعيد المولد، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الرائد أكد على أن مسألة التعاقدات هي أمر فني بحت، وأن المسؤول الأول والأخير عن هذا الأمر، المدير الفني البلجيكي بيسنيك هاسي.

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