أخبار الأهلي اليوم | تطورات موقف ثلاثي الفريق وحقيقة مفاوضات مدافع الحزم

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 4 مايو 2020 ...

تطور ملفت في مستقبل عبد الغني والمؤشر والمسيليم مع الأهلي

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة النادي الأهلي نجحت في قطع شوطًا مهمًا في مفاوضات تجديد عقود الثلاثي ياسر المسيليم وحسين عبد الغني وسلمان المؤشر، والتي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .(طالع التفاصيل)

لاعب الحزم يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

كشف أسامة الخلف، لاعب نادي الحزم، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض سعيد المولد الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الراقي.(طالع التفاصيل)

السومة يُبلغ الأهلي بالبقاء في جدة

الرياضية تتحدث عن بقاء عمر السومة في السعودية.(طالع التفاصيل)

مهند عسيري ينتظر موافقة طبيب الأهلي للدخول في التدريبات اللياقية

يترقب مهند عسيري، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، الحصول على الضوء الأخضر من التونسي حاتم جمعة، رئيس الجهاز الطبي، من أجل الدخول في التدريبات اللياقية. ( طالع التفاصيل )