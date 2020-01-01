أخبار الأهلي اليوم | تطورات موقف بلايلي وتغييرات في التشكيل أمام العين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 6 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يغير على خططه أمام العين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي ينوي إجراء أكثر من تغيير على خططه أمام العين في اللقاء المقرر له غدًا السبت ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن جاءت تغييرات ميلويفيتش واضحة في التدريب الأخير للفريق قبل مواجهة العين، وتغييرات على تشكيل الراقي عن لقاء الاتحاد السابق.

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بلايلي يقترب من نادي قطر .. وطائرة خاصة تنقلة إلى الدوحة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات بشأن الجزائري يوسف البلايلي الذي طالب بفسخ تعاقده مع الأهلي السعودي عقب الخلافات التي نشبت بين الثنائي في بداية الصيف الجاري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الراية" القطرية، اليوم الجمعة، أن هناك طائرة خاصة ستنقل بلايلي لقطر من أجل حسم انتقاله إلى نادي قطر.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب وقع على عقود انتقاله لنادي قطر، وسيخضع لفحص طبي قبل الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي لمدة 3 مواسم.

مسحة سلبية لنجوم الأهلي قبل مواجهة العين

أعلن النادي الأهلي عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها نجوم الراقي خلال الساعات الأخيرة استعدادًا لمواجهة العين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت مسحة اللاعبين سلبية، قبل مواجهة العين الهامة في أداء غير متزن للفريق خلال الجولات الـ3 الأخيرة خاصًة بالهزيمة من الاتحاد في الجولة الماضية.

عقوبة جديدة من اتحاد الكرة السعودي بسبب كورونا

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن أي شخص سيعاقب في حالة عدم الإبلاغ في حالة ظهور عينته إيجابية بعد إجراء مسحة طبية.

وأكد الاتحاد أن يجب على الشخص إبلاغ غرفة التحكم خلال 8 ساعات إلا ويفرض عليه غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.