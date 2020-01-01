أخبار الأهلي اليوم | تطورات صفقة طاهر والمسحة الطبية الثانية

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 28 يونيو 2020 ..

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تركي آل الشيخ يعلن تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تنازله عن الدعاوي القضائية التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الماضية.

تركي آل الشيخ نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا قال فيه: " وصلني خبر وفاة والدة أخي الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون". " اقرأ التفاصيل "

عمار حمدي: مستقبلي؟ الأهلي أبلغني بقراره، وتلك هي رغبتي

أكد عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار حاليًا إلى طلائع الجيش أن مسؤولي ناديه تحدثوا معه بالفعل حول مستقبله وإمكانية عودته لصفوف الفريق الموسم القادم.

الأهلي كان قد ضم حمدي من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه مصري تقريبًا صيف 2018، وقد أعاره خلال سوق الانتقالات الشتوي "يناير 2019" إلى الاتحاد السكندري ليتألق اللاعب هناك ويخطف إعجاب الجميع مما سمح له بالعودة لصفوف الفريق الأحمر، لكنه لم يستمر سوى 6 أشهر قبل أن يُعار مجددًا وتلك المرة إلى طلائع الجيش. " اقرأ التفاصيل "

حقيقة رغبة الأهلي في استعارة طاهر من المقاولون

أكدت تقارير صحفية، على أن كل ما يتردد حول رغبة الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر، جناح فريق المقاولون العرب، ليس له أساس من الصحة.

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي يتفاوض مع المقاولون العرب، من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة كما يتردد.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات بين الأهلي والمقاولون العرب، حول المقابل المادي للصفقة، على أن تتم خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

الأهلي يجري المسحة الطبية الثانية

أجرى لاعبو النادي الأهلي، والجهاز الفني والإداري، المسحة الطبية الثانية صباح اليوم الأحد، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لاستئناف نشاط كرة القدم.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن الفريق الأحمر أجرى المسحة الثانية عقب انتهاء التدريبات الصباحية اليوم الأحد، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة ديفيد سيزا جلسة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات.