أخبار الأهلي اليوم | سبب استبعاد بانون من المغرب ووجهات محتملة لكهربا

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 18 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 18 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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مدرب فيتا كلوب: الأهلي أرهقنا واحترمناه كثيرًا

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي، على أن فريقه احترم الأهلي كثيرًا في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

مزاملة صديق قديم وخيارات خليجية .. وجهة كهربا الجديدة حال رحيله عن الأهلي

أزمة كبيرة وقعت داخل النادي الأهلي مؤخرًا بسبب محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق، ودخل في نفق مُظلم بسبب تصرفاته الغير لائقة تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب لقاء طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

فماذا إذا أصر موسيماني على عدم الاستعانة باللاعب واتخذت الإدارة قرار برحيله؟، فأي فريق قد يتجه إليه كهربا، خلال التقرير التالي نرصد لكم بعض الأندية التي قد تكون وجهة اللاعب المقبلة. ( طالع التفاصيل )

بغياب بانون وبنشرقي .. الإعلان عن قائمة منتخب المغرب

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلس التي تستعد لخوض مباريات بتصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون. ( طالع التفاصيل )

سبب استبعاد بانون من قائمة المغرب

أوضح وحيد خاليلوزيتش؛ المدير الفني للمغرب، سبب استبعاد بدر بانون؛ مدافع الأهلي، من قائمة معسكر أسود الأطلس المقبل.

وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحفي له، الذي نقله "راديو مارس": "بانون كان ضمن اهتماماتنا، وكان قريبًا بالفعل من الانضمام لنا، فهو مدافع مميز ويقدم أداءً جيدًا مع الأهلي، لكنني فضلت اختيار سفيان شاكلا؛ لاعب خيتافي الإسباني".

وأضاف: "شاكلا يتميز ببنية جسمانية قوية، ويقدم أداءً مميزًا في الدوري الإسباني".

لاعبو الأهلي في قائمة منتخب مصر الأول

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة منتخب مصر، التي ستشارك في معسكر مارس الجاري، استعدادًا لمباريات تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون. ( طالع التفاصيل )