أخبار الأهلي اليوم | خلاف مع الهلال وصدمة للجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 7 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 7 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

خلاف بين الهلال والأهلي في اجتماع الرابطة ورينارد يعارض اقتراح الأندية!

شهد اجتماع لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الذي عُقد أمس الثلاثاء، خلافًا في وجهات النظر بين ممثلي ناديي الهلال والأهلي. ( طالع التفاصيل )

انتظار موقف السومة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، سيخضع لفحص طبي اليوم الأربعاء، بعيادة النادي من أجل تحديد إمكانية مشاركته في لقاء الغد أمام الرائد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوك كبيرة في لحاقه بلقاء الغد.

المناورة تقنع قورمي بنيانج

شهدت المناورة في مران الأهلي بالأمس جاهزية الغاني مباي نيانج للمشاركة في مواجهة الرائد بالغد، إذ أقنع فيصل قورمي؛ المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يعود نيانج للمشاركة في المباريات بداية من الغد.

ثنائي الأهلي يتلقى لقاح كورونا

تلقى ثنائي الأهلي محمد خبراني وعثمان الحاج "الرنقي" أمس الثلاثاء، لقاح فيروس كورونا، في ظل غيابهما خلال هذه الفترة عن الملاعب، للإصابة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن كافة لاعبي الراقي سيحصلون على اللقاح بعد مواجهة الرائد، إذ فضلت الإدارة تأجيل الأمر لما بعد المباراة.

تعديل في مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية ، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيجري بعض التعديلات على مباريات الأهلي السعودي في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. ( طالع التفاصيل )

صدمة للجماهير السعودية .. مباريات دوري أبطال آسيا لن تُبث تليفزيونيًا!

أكد نضال بحران؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مباريات دوري الأبطال لن تُبث تليفزيونيًا عبر القنوات السعودية، موضحًا أن ربما يتغير الوضع في الربع الأخير من العام الجاري. ( طالع التفاصيل )