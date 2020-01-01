أخبار الأهلي اليوم | المسيليم يوضح حقيقة رحيله وماذا فعل السومة في العزل؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 أبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 29 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 ...

المسيليم يوضح.. هل يرحل عن الأهلي؟

ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي أوضح حقيقة رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التقارير التي انتشرت مؤخرًا.

وقال المسيليم في تصريحات عبر حسابه على "سناب شات": "الكرة موقفة في العالم كله، لا نسم أخبار إلا عن النادي الأهلي فقط وأن لاعبيه يريدون الرحيل ولن يجددوا عقودهم وغيرها".

ماذا فعل عمر السومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا؟ وكيف يقضي فترة العزل؟

وفي المملكة العربية السعودية قام المدرب هيرفي رينارد بتخفيض راتبه، كما تواجدت لفتات مميزة للغاية من اللاعبين في مختلف الأندية، لكن لعمر السومة، نجم الأهلي، موقفًا مميزًا للغاية كعادته الدائمة.( طالع التفاصيل )

أنسيلمو مستمر مع الوحدة

رئيس نادي الوحدة يؤكد أن المحترف البرازيلي أنسيلمو لن يرحل عن الفريق وسيبقى داخل جدران النادي ولن يرحل للأهلي أو الهلال كما أشيع مؤخرًا.( طالع التفاصيل )

متى بدأ الدوري السعودي للمحترفين؟ وكيف تغير اسمه حتى الآن؟

يُعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو واحد من أكبر وأهم الدوريات في منطقة الشرق الأوسط وكذلك بالنسبة للدول العربية بأسرها، كما يتمتع بجماهيرية قد تكون الأكبر نسبة إلى تاريخه الكبير والطويل.

وحتى وصلت البطولة إلى مسماها الحالي، مرت بالعديد من التغييرات، لكن الإثارة والمتعة كانت جزءًا أصيلًا منها بمختلف الأنظمة والاساليب.( طالع التفاصيل )