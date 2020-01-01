أخبار الأهلي اليوم | المؤشر يتحدث عن التجديد .. والأنصاري يشيد بالسومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ...

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نجم الاتحاد السابق يتحدث عن دور السومة في "ديربي جدة"

تحدث الكويتي فهد الأنصاري لاعب الاتحاد السابق، عن قيمة عمر السومة ودوره في حسم ديربي جدة الأخير بهدفين مقابل هدف.

وقال الأنصاري في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية": "هدف عمر السومة الثاني قلب موازين المباراة، ومنحه النقاط الثلاث".

وأضاف: "توقعت فوز الاتحاد أو التعادل، وكان هذا الأقرب طبقًا للوضع الفني للفريقين قبل هدف الأهلي الثاني".

سلمان المؤشر يتحدث عن تجديد عقده مع الأهلي

أكد سلمان المؤشر نجم الأهلي أن تدخل بعض الشخصيات المحسوبة للنادي هو ما سهل مفاوضات تمديد عقدي مع الفريق.

وقال المؤشر في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الأمير نواف بن عبدالعزيز عضو الشرف الأهلاوي، من الشخصيات التي تدخلت بقوة من أجل حسم تجديد العقد.

وأشار اللاعب خلال حديثه إلى أن بعض الشخصيات أعطته وعدًا من أجل استلام مستحقاته المالية خلال الفترة المقبلة.

ميلويفيتش يتحدث عن غيابات أهلي جدة

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي عن غياب بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة عن الفريق هو ما سيؤثر على الأداء.

ونشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الأربعاء، تصريحات للمدرب الصربي، قائلًا: "هناك نقص بالفعل بين اللاعبين سواء محلي أو أجنبي، ولكن لدينا دائمًا البديل الجاهز".

ويغيب عن الأهلي خلال الفترة الحالية بعض اللاعبين على رأسهم معتز هوساوي وحسين المقهوي ومهند عسيري وماركو مارين.

الأهلي يتجهز لمواجهة الفيصلي

خضع بعض اللاعبين في مران الأهلي لبعض التدريبات التأهيلية من أجل التجهيز لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتواجد ماركو مارين في غرفة العلاج الطبيعي، وشارك كلًا من لوكاس ليما ونوح الموسى في التدريبات الجماعية للفريق.