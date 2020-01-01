أخبار الأهلي اليوم | العين يتحدث عن فايلر ومعلول وغرفة فئران "جوزيه"
رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ..
معتز إينو : كوبري ميسي وسام على صدري
روى معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، كواليس مشواره مع النادي الأهلي.
وتطرق إينو للحديث عن مواجهة الأهلي وبرشلونة، وقال: "تعمدت ضرب ليونيل ميسي أثناء مراقبتي له خوفًا منه، واختتم: "(كوبري) ميسي لي اعتبره وسام على صدري".
وزير الرياضة يستقبل الخطيب لبحث كيفية رد التبرعات
استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس الأربعاء، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وخلال الجلسة بينهما تم التباحث حول مختلف الأطراف والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادي الأهلي بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادي وفقًا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادي.
طلائع الجيش ينفي مفاوضات الأهلي مع سامي
نفى نادي طلائع الجيش، وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم أحمد سامي مدافع الفريق الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
شوقي غريب ينصح رمضان صبحي بالبقاء في الأهلي
أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن وجود رمضان صبحي، صانع ألعاب الأهلي، مع الفراعنة الصغار كان عاملاً رئيسيًا للتتويج باللقب.
وعن احترافه أو استمراره في الأهلي، قال: "القرار ليس في يد رمضان صبحي ولكنه في يد ناديه الإنجليزي هدرسفيلد، لو الأخير أراد بيعه بمبلغ كبير والأهلي قادر أن يدفع هذا المبلغ، فإن هذا سيكون أكبر مكسب للمنتخب الأول والأولمبي".
في غرفة الفئران .. كيف عاقب جوزيه أبو تريكة عقب هدف الصفاقسي 2006؟
كشف محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق، عن تفاصيل غريبة جمعته بالبرتغالي مانويل جوزيه؛ المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر، عقب حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2006.
الشياطين الحمر توجوا أبطالًا للبطولة القارية في عام 2006 بعد التغلب على الصفاقسي التونسي، بملعب رادس، بهدف نظيف، سجله تريكة من تسديدة صاروخية في اللحظات الأخيرة من المباراة.(طالع التفاصيل)
العين يوضح .. هل يسعى النادي للتعاقد مع فايلر وعلي معلول؟
أوضح نادي العين الإماراتي في بيان رسمي، اليوم الخميس، حقيقة دخوله في مفاوضات مع علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري ومديره الفني السويسري رينيه فايلر.
وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن هناك رغبة من قبل نادي العين في التعاقد مع رينيه فايلر وعلي معلول الظهير الأيسر للأهلي.(طالع التفاصيل)
الأهلي يتقدم بشكوى جديدة ضد الزمالك
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى رسمية ضد قناة الزمالك ورئيس النادي مرتض منصور إلى المجلس الأعلى للإعلام.
قناة القلعة البيضاء كانت قد تجاوزت في حق القلعة الحمراء ورئيسها خلال الفترة الماضية، على إثر أزمة لقب نادي القرن الإفريقي، وأزمة الأحمر مع الوزير السعودي تركي آل الشيخ، وقائد الشياطين الحمر حسام عاشور.(طالع التفاصيل)