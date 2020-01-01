أخبار الأهلي اليوم | العويس يعاني وسيطرة رحيل جروس على جماهير الراقي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 11 مايو 2020 ...

الأهلي محطته الأخيرة .. جروس يعلن اعتزاله التدريب

أعلن السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني الأسبق للزمالك المصري والأهلي السعودي، اعتزال مجال التدريب نهائيًا بشكل مفاجئ، ليكتفي بما قدمه في الملاعب العربية والأوروبية.

صاحب الـ65 عامًا بقي منذ فبراير الماضي دون عمل، بعدما رحل عن أهلي جدة، إذ فشلت ولايته الثالثة مع الفريق.(طالع التفاصيل)

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ليت الرحلة دامت وسنروي تاريخك .. جمهور الأهلي والزمالك يتحدان لوداع جروس

الأهلي السعودي والزمالك المصري خبر اعتزال المدرب السويسري كريستيان جروس، بعبارات حزينة، على وداع الملاعب لأسطورتهم.

السويسري أعلن بشكل مفاجئ أمس الأحد، اعتزاله التدريب، دون إبداء أي أسباب، بعد جلوسه دون عمل لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. (طالع التفاصيل)

موسى الأغلى ومفاجأة الأقل سعرًا .. أغلى صفقة في تاريخ فرق الدوري السعودي

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين، لاعبين من طراز عالي، يمتلكون إمكانيات رائعة، وهو ما خلق المنافسة الشرسة بين جميع الفرق، من أجل تحقيق الإنجازات، واحتلال المراكز المتقدمة، ونستعرض فيما يلي، أغلى صفقة في تاريخ كل فريق حاليًا، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت". (طالع التفاصيل)

محمد العويس يتحدث عن معاناته في رمضان

تحدث محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي لصحيفة "عكاظ" السعودية عن معاناته في ظل الحظر في الفترة الحالية، خلال شهر رمضان.(طالع التفاصيل)