أخبار الأهلي اليوم | تصرف غريب من السومة ومؤمنة يتمسك بمنصبه

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

فلادان ينتظر تقريرًا حول حالة ساريتش لتحديد مصيره

ينتظر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، الحصول على تقرير الجهاز اللياقي، عن حالة اللاعب البوسني إلفيس ساريتش، لاعب الفريق العائد من الإصابة. ( طالع التفاصيل )

مؤمنة يكشف للاعبي الأهلي محاولات إسقاطه .. وتصرف غريب من السومة

كشفت تقارير صحفية، يوم الأربعاء، عن تحركات داخل النادي الأهلي من أجل استعادة الاستقرار خلال الفترة المتبقية في الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

بديل فتوحي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، سيعتمد على حسين المقهوي في المباراة المقبلة أمام الفتح، لتعويض غياب إدريس فتوحي، لتراكم البطاقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلادان اعتمد على المقهوي خلال المناورة التي أجراها في التدريبات، لتجهيزه للقاء.

مصير مؤمنة

أكدت صحيفة "البلاد" أن عبد الإله مؤمنة؛ رئيس الأهلي، قرر عدم الرحيل عن منصبه، وسيظل به حتى الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن مؤمنة قدم وعدًا لأعضاء الجمعية العمومية بتصحيح الأوضاع، بجانب إبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.