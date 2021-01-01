أخبار الأهلي اليوم | الحصول على توقيع أول صفقة من بيراميدز وشكوى لاعب الزمالك

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 12 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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رسميًا .. الأهلي يشكو إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رسميًا اليوم الإثنين، التقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وإلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد إمام عاشور وزملائه من اللاعبين الشباب بنادي الزمالك، على إثر تصرفهم في مواجهة الفريقين بالأمس. ( طالع التفاصيل )

الأهلي يحصل على توقيع 3 لاعبين أحدهم من بيراميدز

أكد الإعلامي كريم خطاب عبر قناة أون تايم سبورتس أن إدارة النادي الأهلي المصري نجحت في التوصل لاتفاق مع ثلاثة لاعبين لضمهم لصفوف الفريق في الموسم القادم، موضحًا أن المدير الفني بيتسو موسيماني وافق عليهم جميعًا. ( طالع التفاصيل )

بواليا يشارك في المران الجماعي

شارك والتر بواليا؛ مهاجم الأهلي، اليوم الإثنين، في المران الجماعي للفريق بصورة طبيعية، بعدما عانى خلال الأيام الماضية من آلام في المعدة، أبعدته عن المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء.

سباق الأفضل في الدوري المصري .. قفزات لنجمي سيراميكا والجيش وانضمام لاعب الإسماعيلي

إليكم أفضل 15 لاعبًا في الدوري المصري بالموسم الجاري حتى الآن مع مرور 18 جولة، على أن يتجدد اللقاء كل أحد أسبوعيًا. ( طالع التفاصيل )