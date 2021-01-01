أخبار الأهلي اليوم | حقيقة الصفقة التبادلية مع الإسماعيلي، وموعد عودة متولي

أبرز أخبار الأهلي المصري اليوم 27 فبراير 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 27 فبراير 2021.

موعد عودة محمود متولي للمباريات

كشف الدكتور علاء شاكر أن محمود متولي سيكون جاهزًا للعب مع الأهلي بعد أسبوعين أو ثلاثة.

وأوضح طبيب المنتخب المصري السابق والطبيب المعالج لمتولي أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مدته 6 أيام في الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يخوض 5 ساعات تدريبية يوميًا بمعدل 30 ساعة أسبوعيًا.

وأضاف لصحيفة اليوم السابع أن متولي خضع لفحص من الدكتور أحمد عبد العزيز الذي أجرى له العملية الجراحية، والذي أكد أنه أصبح قادرًا على المشاركة في التدريبات الجماعية وخوض كل الفقرات باستثناء الالتحامات في التقسيمة الجماعية.

الإسماعيلي ينفي الاتفاق مع الأهلي على انتقال باهر المحمدي

نفى الإسماعيلي رسميًا الأخبار التي أثيرت مؤخرًا حول توصله لاتفاق مع الأهلي على انتقال باهر المحمدي للفريق القاهري مقابل الحصول على 3 لاعبين أو مبلغ مالي.

ونقل حساب الدراويش الرسمي على فيس بوك عن المحمدي قوله "تركيزي حاليًا على العودة للملاعب سريعًا وإتمام التعافي من الإصابة في الركبة، عقدي ممتد مع الإسماعيلي ولا أفكر في الانتقال لأي نادٍ غيره".

سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم مهاجم الأهلي نهائيًا

أبدى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا رغبته في التعاقد نهائيًا مع أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي.

المهاجم الشاب نجح في إحراز 7 أهداف مع سيراميكا خلال 10 مباريات، وقد وصفه المدرب باللاعب المميز والمحترم والمحترف جدًا.

عودة مصابين .. أخبار إيجابية في مران الأهلي استعدادًا لطلائع الجيش

ثنائي الأهلي المصاب يتعافى ويُشارك في المران الجماعي. التفاصيل هنا