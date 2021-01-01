أخبار الأهلي اليوم | تعليق موسيماني على تصرف الشناوي .. وضغط المباريات

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 10 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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موسيماني: الأهلي كان الأفضل أمام سيمبا

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه كان الأفضل خلال مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني، مشيرًا إلى أن ما فعله محمد الشناوي مع حكم المباراة ليس أمرًا سيئًا.

موسيماني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كنا الأفضل وخلقنا فرص للتسجيل لولا براعة حارس سيمبا، وما فعله محمد الشناوي ليس سيئًا، بسبب عدم احتسابه خطأ لمصلحة حارس الأهلي في كرة مشتركة".

الأهلي يكشف حجم إصابة محمد هاني

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لموقع الأهلي: "هاني يعاني من شد في العضلة الضامة، ولن يلحق بمباراة النصر في كأس مصر، ولم يتحدد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد".

محاضرة موسيماني وتأهيل ناصر ماهر بتدريبات الأهلي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة النصر بكأس مصر.

وشهدت تدريبات الأهلي، غياب والتر بواليا، وتأهيل ناصر ماهر الذي لم يشارك في التدريبات الجماعية، حيث يعاني من نزلة برد، كما واصل ياسر إبراهيم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

الأهلي يعلق على ضغط المباريات

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ضغط مباريات الفريق، حيث أكد على أن هذا الأمر غير ممكن بإقامة مباراة كل 3 أيام.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سألعب يوم 14 أمام النصر ثم 18 مع الزمالك وبعده 21 أمام سموحة ثم 27 أمام المصري وبعدها 30 أمام الجونة، ومباراتين يومي 3 و 6 مايو المقبل، وهذا الأمر غير ممكن".