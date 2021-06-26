أخبار الأهلي اليوم | راتب دانكلير، وحل أزمة "عقوبة فيفا"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

التفاصيل المالية للتعاقد مع دانكلير

أعلن الأهلي مساء أمس ضم المدافع البرازيلي دانكلير لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

الصحف السعودية اتفقت على أن اللاعب انضم للأهلي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع سيريزو أوساكا الياباني، لكن الاختلاف كان حول راتب اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

صحيفة الرياضية أوضحت أن دانكلير سيحصل على مليوني دولار أمريكي خلال موسميه في الأهلي، فيما ذهبت صحيفة الاقتصادية إلى أنه سيتقاضى 3 ملايين يورو مقابل الموسمين بواقع 1.5 مليون يورو سنويًا.

أخبار سعيدة بشأن عقوبة فيفا والكفاءة المالية

نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أخبارًا سعيدة لجماهير الأهلي حول أزمة النادي فيما يخص الكفاءة المالية وعقوبة فيفا بحرمانه من التسجيل لفترة انتقالات واحدة.

إذ أكد مصدر في الإدارة الأهلاوية للصحيفة قدرة النادي على تسديد ديونه والتزاماته المالية المستحقة والحصول على شهادة الكفاءة المالية مما يُتيح له قيد اللاعبين الجدد في قائمة الموسم القادم.

وحول منع الأهلي من قيد اللاعبين في فترة انتقالات واحدة بسبب عدم تسديده مستحقات صفقة إلفيس ساريتش لنادي سامسونج الكوري، أكد المصدر أن التأخير في تسديد تلك المستحقات لا تُلام عليه الإدارة الحالية برئاسة ماجد النفيعي نظرًا لأنها تولت المسؤولية منذ فترة قصيرة ومازالت تُحاول معالجة كافة الملفات الخاصة بالفريق.

وأضاف مؤكدًا أن العمل جارٍ على تسديد الدفعة المستحقة للنادي الكوري الجنوبي وبالتالي إيقاف عقوبة فيفا بحق النادي.

رسالة دانكلير الأولى لجماهير الأهلي

وجه دانكلير مدافع الأهلي الجديد رسالة لجماهير النادي عبر مقطع فيديو بثه حساب الراقي على تويتر.

وأكد دانكلير سعادته الكبيرة بالانضمام لفريق الأهلي الرائع على حد وصفه.

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