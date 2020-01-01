أخبار الأهلي اليوم | التصعيد ضد الزمالك بسبب شعار القرن وموقف فايلر من الصفقات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 10 يوليو 2020 ..

الأهلي يبدأ في التصعيد ضد الزمالك بسبب شعار القرن

يدرس النادي الأهلي تقديم شكوى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ضد نادي الزمالك، على خلفية إعلان مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، توثيق شعار "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

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وأشار مصدر إلى موقع يلا كورة إلى أن رئيس الزمالك تعدى بشكل صارخ على حقوق النادي الأهلي، حيث أظهر طلب على أنه شهادة توثيق شعار.

المصدر أكد على أن القضية محسومة والأهلي سيتخذ كل ما يحفظ حقوقه ضد محاولات الإعتداء على علامته المسجلة.

فايلر يستقر على مكان معسكر الأهلي ويحسم موقفه من الصفقات

استقر السويسري رينيه فايلر، على إقامة معسكرًا إعداديًا للنادي الأهلي في منطقة برج العرب بالأسكندرية، من أجل احتضان معسكر الفريق، استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فايلر سيجتمع مع لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح، من أجل حسم ملف الصفقات الجديدة، بعد التعاقد مع طاهر لاعب المقاولون العرب.

فايلر قرر استعادة محمد شريف اللاعب المعار لإنبي وأكرم توفيق المعار للجونة، بالإضافة إلى منح فرصة لصالح جمعة للتدريب مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

الشناوي: تمديد عقدي لم يستغرق دقائق .. والتحدي الأهم بطولة إفريقيا

وقع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على عقد جديد مع القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات جديدة، خلال الأيام الماضية.

وخرج الشناوي عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، ليتحدث عن الاستعداد للعودة مرة أخرى للدوري المصري وبطولة إفريقيا، ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز تصريحات حارس مرمى منتخب مصر الأول. " اقرأ الحوار كاملًا "

طاهر محمد طاهر يتحدث عن .. 3 مراكز يجيد اللعب بها و3 أمنيات مع الأهلي

أجرى الوافد الجديد إلى الأهلي المصري طاهر محمد طاهر، حوارًا مطولًا مع الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، كاشفًا خلاله كواليس التوقيع وأمنياته مع الشياطين الحمر. ( طالع التفاصيل )

سعد سمير يكشف كواليس رفع اسمه من قائمة الأهلي ويؤكد: لم أفكر للتجديد

أكد مدافع الأهلي المصري، سعد سمير، أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا للتفكير في التجديد للفريق الأحمر، معربًا في ذات الوقت عن سعادته بالتواجد مع القلعة الحمراء لفترة جديدة في مسيرته الكروية. ( طالع التفاصيل )