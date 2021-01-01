أخبار الأهلي اليوم | لاعب الراقي يثير أزمة في الاتفاق والجابر يرفض عرض مجلس مؤمنة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 11 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

لاعب الأهلي يثير أزمة في الاتفاق

أوضح الصحفي علي القطان أن تعاقد الاتفاق مع سعيد المولد؛ لاعب الأهلي، سبب أزمة بين لاعبي النادي.

وأوضح القطان، عبر قناة "24 الرياضية" أن لاعبي الاتفاق اعترضوا على المقابل المادي الذي سيتقاضاه المولد، في حين أنه في نهاية مشواره، مؤكدين أنهم يستحقون أكثر منه، وهو ما سبب تراجع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

العبدلي: على لاعبي الأهلي نسيان الدوري

طالب علي العبدلي؛ لاعب الأهلي السابق، عبر صحيفة "الرياضية"، لاعبي الفريق بضرورة نسيان مباريات الدوري المحلي والتركيز في دوري أبطال آسيا.

قال العبدلي: "على اللاعبين الالتفاف حول اسم النادي واللعب من أجل الجماهير بغض النظر عن المشكلات خارج الملعب، لا بد أن يكون الهدف هو التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، خاصةً وأن البطولة على أرضهم".

الجابر يرفض عرض الأهلي

أكد الإعلامي ناصر الجديع أن إدارة الأهلي قدمت عرضًا خلال الفترة الماضية لسامي الجابر؛ نجم الهلال الأسبق، لقيادة الفريق فنيًا قبل التعاقد مع ريجيكامب إلا أن الجابر رفض.

وأشار الجديع، عبر قناة "24 الرياضية"، أن الجابر قال لمسؤولي الراقي أنه حاليًا غير مستعد للعودة للتدريب، إذ أن عودته ستكون بعد السفر للخارج وإعداد نفسه بالصورة المناسبة.

ناصر الجديع : سامي الجابر "رفض" عرض الأهلي لتدريب الفريق بسبب عدم "جاهزيته".

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/HUWfzd3Ku9 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 11, 2021

استئناف التدريبات

استأنف الأهلي أمس السبت، بقيادة الفرنسي فيصل قورمي، استعداداته لخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة بعد الهزيمة أمام الرائد.

ويخوض الراقي منافسات البطولة القارية رفقة الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي والدحيل القطري.